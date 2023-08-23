Африканца зарезали 18 августа Фото: пресс-служба УрФУ

Прощание с аспирантом УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили пройдет 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Африканец скончался 18 августа на 33-м году жизни. По версии следствия, чернокожего экономиста зарезал уроженец Артемовского Данил Фомин.

- Прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу, 25 августа, в 14:00 в зале «Вознесение» на ул. Серафимы Дерябиной, 41а, в Екатеринбурге, - сообщили в УрФУ.

Напомним, что ранее родители Данила Фомина выступили в защиту сына.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй. Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны, - заявил отец обвиняемого в убийстве.

Он заявил, что до этого случая его сын якобы никогда не использовал нож.

- Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся! - заявил в суде во время избрания меры пресечения отец задержанного Андрей Фомин.

По факту смерти Франсуа Нджелассили Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 21 августа Ленинский районный суд арестовал обвиняемого до 18 октября. Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области случившееся по прежнему не комментирует.

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