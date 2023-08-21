Родители парня, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Африки, рассказали, из-за чего началась драка

Обвиняемого в убийстве аспиранта задержали по горячим следам Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Ленинском районном суде избирают меру пресечения для 23-летнего Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона. Во время процесса, на котором присутствовал корреспондент «КП-Екатеринбург», родители задержанного заявили, что их сын защищался, а еще рассказали, из-за чего произошел конфликт.

По словам родителей, Данил Фомин заступился за товарища.

- Даня добрый и отзывчивый мальчик, - отметил в ходе суда отец обвиняемого Андрей Фомин.

Также он добавил, что его сын «всегда готов прийти на помощь», за что в итоге и пострадал.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй, - уточнил отец Данила Фомина. - Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны. Но он его никогда не использовал. Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся. Потом уехал к нам домой. Сказал, что есть плохая новость. Очень переживал, - добавил Андрей Фомин.

Родители Данила также выразили соболезнования семье погибшего Франсуа.

Сам обвиняемый Данил Фомин пояснил, что был задержан через сутки после смерти африканца. Тогда же ему предъявили обвинение.