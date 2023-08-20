32-летний Франсуа Нджелассили скончался 18 августа

Сестра убитого аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили прибыла в Екатеринбург. Ожидается, что девушка даст показания в Следственном комитете.

- В правоохранительные органы я еще не ходила. Только что прилетела из Москвы, - пояснила «КП-Екатеринбург» Оливия Нджелассили.

Напомним, что 32-летний Франсуа Нджелассили был убит утром 18 августа в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта – Малышева. По словам друзей, Франсуа переехал в Екатеринбург из Габона около 10 лет назад.

Он учился на последнем курсе в аспирантуре на экономиста. А в свободное время играл в футбол.

- Я знал Франсуа около 7 лет. Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Мы познакомились благодаря футболу в УрФУ. Вместе выступали на соревнованиях между вузами. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы. Не верится, что беда могла произойти с таким позитивным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

Днем 19 августа источник «КП-Екатеринбург» сообщил, что убийца африканца задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Вероятно, заседание по избранию меры пресечения пройдет в Ленинском районном суде 21 августа.

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