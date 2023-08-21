Аспиранта из Африки могли убить в Екатеринбурге после воздушного поцелуя

Франсуа погиб от ранения утром 18 августа в центре Екатеринбурга. Фото: пресс-центр УрФУ

Аспирант Уральского федерального университета из Африки Франсуа Нджелассили мог быть убит в кафе в центре Екатеринбурга из-за того, что оказывал внимание девушке Данила Фомина, которого теперь обвиняют в убийстве гостя из Африки. Об этом заявили родители Данила, которому 21 августа избирают меру пресечения. Об этом корреспондент «КП-Екатеринбург» сообщает из зала суда.

- Франсуа погладил по руке девушку друга Дани. И послал ей воздушный поцелуй, - уточнил отец Данила Фомина. - Завязалась драка. Сын не хотел его убивать. Это случайно все вышло. Нож у него был для самообороны. Но он его никогда не использовал. Первым ударил Франсуа. Сын очнулся, а тот на нем сидит и бьет. Даня оборонялся. Потом уехал к нам домой, - рассказывает отец Данила Андрей Фомин.

Данилу Фомину грозит длительный тюремный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

После этого родители Данила Фомина выразили соболезнования семье погибшего32-летнего Франсуа.

Напомним, что громкое убийство темнокожего аспиранта произошло рано утром 18 августа в кафе «Бургер Кинг» на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Бригада медиков, которых вызвал для помощи Франсуа, не смогла его спасти, мужчина потерял слишком много крови.

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