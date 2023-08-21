В УрФУ выразили соболезнования семье убитого аспиранта из Габона

Франсуа переехал в Екатеринбург из Габона около 10 лет назад Фото: пресс-служба УрФУ

В УрФУ выразили соболезнования близким убитого 18 августа аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили.

- Университет выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Франсуа Нджелассили, - написали в telegram-канале вуза.

В УрФУ также рассказали, что он успешно освоил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления, а затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел закончить два курса.

- Относясь к культуре России с большим уважением, Франсуа приехал в Екатеринбург с целью получить знания необходимые ему для работы на благо своей страны - Габона - и развития ее экономики, - рассказывают в УрФУ. - Энергичный и целеустремленный, отзывчивый и добрый, Франсуа увлекался танцами, занимался спортом - играл в футбол.

В 2019 году, по информации вуза, Франсуа Нджелассили, разработав предложения по интернационализации национальных валют стран Африки, стал одним из семерых, кто получил вузовское звание «Иностранный студент года».

Напомним, что 32-летний Франсуа Нджелассили был убит утром 18 августа в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта - Малышева. По словам друзей, Франсуа переехал в Екатеринбург из Габона около 10 лет назад.

Днем 19 августа источник «КП-Екатеринбург» сообщил, что убийца аспиранта из Габона задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Вероятно, заседание по избранию меры пресечения пройдет в Ленинском районном суде 21 августа.