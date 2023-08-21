Франсуа был убит утром 18 августа Фото: пресс-служба УрФУ
В Ленинском районном суде изберут меру пресечения обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда, материалы уже поступили из Следственного комитета. Время начала заседания пока неизвестно.
Напомним, что 32-летний Франсуа Нджелассили был убит утром 18 августа в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта – Малышева. Обвинение предъявлено 23-летнему Данилу Ф. Ранее в телеграмм-каналах объявили сбор средств для задержанного.
- Сейчас необходимо как можно быстрее нанять адвоката, но таких денег у семьи нет. Поэтому считаю нашим долгом помочь ему, чтобы собрать необходимую сумму, - говорится в телеграм-каналах.
Франсуа учился на последнем курсе в аспирантуре на экономиста. А в свободное время играл в футбол. В 2019 году Франсуа разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. И получил звание «Иностранный студент года».
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