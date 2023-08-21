Франсуа был убит утром 18 августа Фото: пресс-служба УрФУ

В Ленинском районном суде изберут меру пресечения обвиняемому в убийстве аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда, материалы уже поступили из Следственного комитета. Время начала заседания пока неизвестно.

Напомним, что 32-летний Франсуа Нджелассили был убит утром 18 августа в ресторане быстрого питания на перекрестке 8 Марта – Малышева. Обвинение предъявлено 23-летнему Данилу Ф. Ранее в телеграмм-каналах объявили сбор средств для задержанного.

- Сейчас необходимо как можно быстрее нанять адвоката, но таких денег у семьи нет. Поэтому считаю нашим долгом помочь ему, чтобы собрать необходимую сумму, - говорится в телеграм-каналах.

Франсуа учился на последнем курсе в аспирантуре на экономиста. А в свободное время играл в футбол. В 2019 году Франсуа разработал предложения по интернационализации национальных валют стран Африки. И получил звание «Иностранный студент года».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru