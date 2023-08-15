В центре Екатеринбурга у Главпочтамта поставили новую остановку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый остановочный комплекс устанавливают в центре Екатеринбурга у Главпочтамта. На остановке уже сделали деревянные скамейки, а также стеклянные перегородки и крышу. Рядом с обновленной постройкой поставили столб, на котором висят указатели с расстоянием до самых крупных городов России.

Рядом с новой остановкой установили указатель, который показывает расстояние до крупных городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее мы рассказывали, что в Мичуринском районе открыли новый детский сад. В канун 300-летия Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус детского сада №8. Градоначальник отметил, что детский сад был построен очень быстро – на его строительство ушло меньше года. Учреждение начнет работать уже с 1 сентября.

Также уже несколько дней художники работают над созданием «Портрета Екатеринбурга». На нем живописцы запечатлели проспект Ленина - одну из главных улиц столицы Среднего Урала. Все желающие горожане 15 августа могли своими глазами наблюдать творческий процесс. Следить за работой живописцев на Ленина, 18, пришли толпы горожан.

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