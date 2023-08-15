Художники несколько дней пишут «Портрет Екатеринбурга»

Над полотном работают живописцы Алексей Ефремов и Александр Ремезов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художники несколько дней работают над созданием «Портрета Екатеринбурга». На ней живописцы запечатлели проспект Ленина, одну из главных улиц столицы Среднего Урала. Об этом сообщили в пресс-службе Международного центра искусств «Главный проспект».

Все желающие горожане 15 августа могли своими глазами наблюдать творческий процесс. Следить за работой живописцев на Ленина, 18, пришли толпы горожан. Также создание монументальной картины живописцами можно увидеть в прямом эфире.

Картина достигает двух метров в длину и пять метров в ширину Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Алексей Ефремов и Александр Ремезов отважились на смелый проект! Они пишут картину, сидя за панорамным окном. Работая на виду, они впускают прохожих в таинственный процесс создания искусства, - отмечают организаторы проекта.

Картина достигает двух метров в длину и пять метров в ширину. Произведение искусства станет подарком городу к 300-летнему юбилею.

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