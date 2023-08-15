Алексей Орлов открыл детский сад в Мичуринском районе

На строительство детсада ушло 375 миллионов. Фото: Екатеринбург.РФ

В канун 300-летия Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус детского сада №8. Градоначальник отметил, что детский сад был построен очень быстро – на его строительство ушло меньше года. Учреждение начнет работать уже с 1 сентября.

- Дошкольное образовательное учреждение очень ждали жители микрорайона Мичуринский, где много новостроек и молодежи, – рассказал Алексей Орлов.

Мэр города добавил, что открытие детсада в Мичуринском – прекрасный подарок городу к 300-летию.

Общая площадь 3-этажного здания составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здесь могут разместиться 10 групп детей. Всего учреждение рассчитано на 250 мест. На строительство детсада ушло 375 миллионов.