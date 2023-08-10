Девушка собиралась поступать в педагогический колледж Фото: читатель: «КП»

Последние минуты погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы попали на видео. На них видно, как девушка идет по улице. Несовершеннолетняя пропала вечером 8 августа. Спустя сутки ее нашли мертвой в лесополосе. По словам отца, она умерла от передозировки. Полный химический состав наркотика станет известен через месяц.

- Экспертиза установила, что дочка умерла от передозировки синтетическим наркотиком. Подробностей и где она его взяла, я не знаю. Дату похорон объявим позже, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец погибшей.

Видео опубликовала группа «Инцидент Каменск-Уральский». Напомним, что 15-летнего Леонида (имя изменено. – Прим. ред.) арестовали на два месяца. По версии следствия, подросток зарезал возлюбленную во время распития спиртного в квартире одноклассника. Известно, что Леонид переехал на Средний Урал вместе с матерью и отчимом в конце 2021 года. Ранее хулиган учился в казачьей школе вместе со старшим братом.

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