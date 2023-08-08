Певец Фогель выступит на Дне города в Нижнем Тагиле за 1,35 миллиона рублей

Выступление певца будет длиться не меньше 40 минут Фото: Иван МАКЕЕВ

Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле будет певец Фогель. Молодой артист даст концерт вечером 11 августа. Известно, что за выступление певца обойдется в 1,35 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Фогель должен исполнить восемь песен. Среди них – «Дуракам везет», «Лето 17», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва» и «Ревную». А выступление будет длиться не меньше 40 минут.

- Артист сохраняет за собой право на изменение программы, исполняемой на мероприятии 11 августа, - отмечается в документации.

Организатором концерта выступит нижнетагильская фирма «Парад». Сам певец получит за концерт гонорар в размере 900 тысяч рублей. А на технический и бытовой райдеры выделено дополнительно 454 тысячи рублей. В них входят проживание, оборудование, трансферт и репетиционные.

В День города в Нижнем Тагиле концерт даст еще один певец. Олег Газманов также выступит 11 августа. Его концерт обойдется в 9,2 миллиона рублей.

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