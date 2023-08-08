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НовостиОбщество8 августа 2023 12:22

Певец Фогель выступит на Дне города в Нижнем Тагиле за 1,35 миллиона рублей

Стало известно, какие композиции исполнит артист 11 августа
Дарья ЧИПУРИНА
Выступление певца будет длиться не меньше 40 минут

Выступление певца будет длиться не меньше 40 минут

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле будет певец Фогель. Молодой артист даст концерт вечером 11 августа. Известно, что за выступление певца обойдется в 1,35 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Фогель должен исполнить восемь песен. Среди них – «Дуракам везет», «Лето 17», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва» и «Ревную». А выступление будет длиться не меньше 40 минут.

- Артист сохраняет за собой право на изменение программы, исполняемой на мероприятии 11 августа, - отмечается в документации.

Организатором концерта выступит нижнетагильская фирма «Парад». Сам певец получит за концерт гонорар в размере 900 тысяч рублей. А на технический и бытовой райдеры выделено дополнительно 454 тысячи рублей. В них входят проживание, оборудование, трансферт и репетиционные.

В День города в Нижнем Тагиле концерт даст еще один певец. Олег Газманов также выступит 11 августа. Его концерт обойдется в 9,2 миллиона рублей.

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