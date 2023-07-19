На дне города в Нижнем Тагиле выступит Олег Газманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле на дне города 12 августа выступит Олег Газманов. За выступление певца заплатят 9,2 миллиона рублей. Артист выступит с 22:00 до 23:00. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Артист планирует исполнить 22 песни, среди которых: “Морячка”, “Солдаты”, “Сделан в СССР” и другие. За концерт Нижнетагильская филармония заплатит Олегу Газманову и его команде гонорар в 6,6 миллионов рублей. На райдер и техническое обеспечение выделено 2,5 миллиона.

Принимающая сторона должна обеспечить безопасность, предоставить помещение для репетиции и соблюсти бытовой райдер.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле пятеро жителей получат особый знак за заслуги перед городом. Их выбрали в ходе голосования на заседании городского организационного комитета.

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