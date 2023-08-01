В Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок

Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Вечером 1 августа в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадала семилетняя девочка. «Лада Веста» двигалась по улице Софьи Перовской, когда девочка выбежала на дорогу. Ребенок был доставлен в больницу с переломом ноги.

- Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящих автомашин в неустановленном месте, тем самым подверг себя опасности, - сообщают в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем автомобиля был 40-летний мужчина, со стажем вождения 22 года. Во время аварии он был трезв.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала об аварии с участием автобусов, которая произошла в Академическом районе днем 1 августа. В результате пострадало четверо пассажиров, в том числе, один несовершеннолетний. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку после произошедшего ДТП.

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