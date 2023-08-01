Прокуратура организовала проверку после столкновения автобусов в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку после произошедшего ДТП с участием пассажирских автобусов. Инцидент произошел днем 1 августа, на улице Краснолесья столкнулись автобусы №070 и №014. Пострадали четверо пассажиров автобуса № 070, в том числе один несовершеннолетний.

- Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров в деятельности транспортных компаний, которые обслуживают указанные маршруты, - сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, автобус № 014 не соблюдал дистанцию и наехал на движущийся впереди транспорт. Точная причина ДТП будет установлена после расследования полиции.

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