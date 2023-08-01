В Академическом при столкновении двух автобусов пострадали четыре человека

Автобусы ехали со стороны Амундсена в сторону улицы Мехренцева. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»
В Академическом столкнулись два автобуса. В этот момент внутри находились пассажиры. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло днем 1 августа на улице Краснолесья. Автобусы ехали со стороны Амундсена в сторону улицы Мехренцева.
- Водитель автобуса ПАЗ резко затормозил, после чего в заднюю часть автобуса въехал другой автобус марки «Богдан», который двигался в попутном направлении. Пострадали четыре человека, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
В Госавтоинспекции отметили, что обстоятельства аварии выяснится.
Ранее в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух легковушек. В аварии чуть не пострадал пешеход. Он чудом успел увернуться от дорожного знака, который сшибла одна из машин. Авария случилась на перекрестке улиц Первомайская – Мамина Сибиряка.
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