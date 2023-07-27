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Улицу в Екатеринбурге предложили назвать в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева. Обращение в адрес главы города отправили представители Свердловского отделения КПРФ. Речь идет об улице, которая разместится от Мамина-Сибиряка до Свердлова.

- Обращаемся к Вам с инициативой назвать данную улицу в честь погибшего в зоне специальной военной операции военного корреспондента Ростислава Игоревича Журавлева, - указано в обращении. - Считаем, что фигура Журавлева сопоставима с личностями многих исторических деятелей, чьими именами уже названы улицы столицы Урала. До специальной военной операции Ростислав Игоревич был широко известен в Екатеринбурге своей гражданской активностью, общественной деятельностью и борьбой за справедливость.

Напомним, что о трагической гибели журналиста стало известно днем 22 июля. Он оказался в группе корреспондентов, попавших в районе 12:00 под обстрел украинскими военными вблизи населенного пункта Пятихатки. Помимо Ростислава пострадали еще четверо сотрудников СМИ, об этом официально сообщили в Минобороны РФ.

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