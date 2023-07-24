Названа дата прощания с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне СВО

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля. Фото: соцсети

Стала известна дата прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым. О трагической гибели журналиста стало известно днем 22 июля.

Он оказался в группе корреспондентов, попавших в районе 12:00 под обстрел украинскими военными вблизи населенного пункта Пятихатки. Помимо Ростислава, пострадали еще четверо сотрудников СМИ, об этом официально сообщили в Минобороны РФ.

- В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, - сообщили в Минобороны России.

Уточнялось, что журналисты были срочно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны РФ, где им оказалась необходимая медпомощь.

В этот же день стало известно, что Ростислава Журавлева похоронят в родном Екатеринбурге по просьбе его матери Людмилы Журавлевой.

- Прощание с Ростиславом Журавлевым пройдет 28 июля. Точное место на данный момент выбирается, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в Свердловском творческом союзе журналистов.

Ростислав Журавлев долгое время находился в зоне СВО в качестве корреспондента РИА Новости. Фото: соцсети

Как стало известно "КП-Екатеринбург", сейчас в в столицу Урала тело Ростислава везет его брат. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлева ведомственной наградой, медалью «Доблесть и Отвага».

Военный корреспондент начал свою карьеру в журналистике в 2012 году. Ростислав работал в СМИ Екатеринбурга, а затем переехал в Тюмень. Сотрудником РИА Новости он стал в 2021 году. После начала спецоперации на Украине военкор решил отправиться в командировку в горячие точки. У Ростислава остались двое сыновей и жена.

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