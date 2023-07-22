«Всегда был готов действовать до конца»: друзья - о погибшем в зоне СВО военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в зоне СВО. Фото: соцсети

В субботу, 22 июля, в зоне Специальной военной операции погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Корреспондент оказался в группе российских журналистов, которые попали под обстрел украинскими военными в районе населенного пункта Пятихатки.

По предварительным данным, атака была произведена кассетными боеприпасами. Среди пострадавших оказалось еще четверо корреспондентов.

- Около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости», которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, - сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что журналисты были срочно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны РФ, где им оказывается медпомощь.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РОСТИСЛАВЕ ЖУРАВЛЕВЕ

Ростислав Журавлев родился в Екатеринбурге в 1989 году, где и начал свою карьеру журналиста. Он вырос в семье военного, после выпуска из школы, поступил в Уральский государственный горный университет на специальность «инженер-геофизик», однако связывать свою жизнь с этой профессией он не стал.

- Вся наша студенческая группа возлагала на него большие надежды, мы были уверены, что он будущий первоклассный специалист. Стал старостой, был примером для многих. Отлично учился, никогда не пропускал занятия. По нему видно было, что он отличается от большинства, он уже тогда был полноценно сформировавшейся личностью. Справедливый, добрый, отзывчивый. Таким я его и запомнил, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» однокурсник Ростислава Сергей Фахрутдинов.

После первого курса планы на жизнь у будущего военкора резко изменились. Ростислав забрал документы из вуза, увлекся политикой, а позже журналистикой.

В середине нулевых будущий военкор прошел срочную службу в рядах вооруженных сил России. Друзья Ростислава вспоминают, что его с самой юности привлекало военное дело.

- Мы познакомились, когда нам было лет по 17-18, тогда уже Ростислав имел четкие политические взгляды. Общаться начали на различных акциях от КПРФ, молодежных мероприятиях. Он всегда отличался рвением к военному делу: ярче всего запоминались его истории из армии. Его отправка в горячие точки стала лишь вопросом времени, - поделился с «КП-Екатеринбург» экс-депутат, общественный деятель Эдуард Мансуров.

Ростислав Журавлев отправился в зону СВО с первых дней ее проведения. Фото: Соцсети

В журналистику Ростислав Журавлев пришел в 2012 году. Он работал в уральских СМИ, продолжая интересоваться политической сферой. С началом конфликта на Украине, молодой специалист принял решение уехать на Донбасс, где участвовал в митингах местных жителей, выступающих за объединение с Россией.

Затем он освещал события, связанные с воссоединением Крыма с Россией, а также и сам активно принимал в них участие. Затем, с июля по декабрь 2014 года, находился в зоне конфликта в Луганске, вступил в народное ополчение, временно прекратив журналистскую деятельность.

- Мы не были столь близки, но я всегда восхищался его смелости. Сколько его помню, всегда был готов действовать решительно и до конца, часто рисковал, такова была его натура. Сам я пребываю в состоянии шока, скорблю, - поделился с «КП-Екатеринбург» депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков.

Его деятельность, постоянные разъезды, не помешали создать крепкую семью. В этом же 2014 году военкор женился на Екатерине Журавлевой. Свадьбу сыграли тихо, как он сам написал у себя на страницах в соцсетях, «без церемоний и мишуры».

Ростислав воспитывал двое сыновей. Фото: Соцсети

Вскоре у Ростислава родился первый сын, а в 2017 году в семье случилось пополнение – родился младший сын. Семья журналиста к тому времени перебралась в Тюмень, где он продолжил развиваться в сфере журналистики.

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

В 2021 году Ростислав перешел в редакцию РИА Новости, с первых дней проведения СВО, он незамедлительно отправился в командировку в зону боевых действий.

- 33! Что ж, возраст Христа... Встречаю дату вдали от дома - на фронтах, и весь день проведу на боевом выезде. Помню, что ровно 8 лет назад встречал свое 25-летие под Луганском - то самое жаркое лето. А так — полет нормальный! – ровно год назад, в свой день рождения написал Ростислав на своей странице во «Вконтакте».

В 2022 году Ростислав получил премию "Золотое перо России"

Через несколько дней после своего 33-летия, военный корреспондент получил премию «Золотое перо России» в специальной номинации для военкоров. Его друзья уверенны, что этой награды он явно заслуживал.

- То, что к нему было приковано столько внимания, то, что он удостоился премий, лишь доказывает тот факт, что он занимался своим делом. Прежде всего, он журналист, который нашел сферу по душе, - считает Эдуард Мансуров.

18 июля, буквально несколько дней назад, Ростислав отметил очередной свой день рождения в кругу семьи, ему исполнилось 34 года. Его мать Людмила Журавлева в день праздника находилась вместе с сыном в Донецке.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Ростислав являлся опытнейшим профессионалом, был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию, передают его слова РИА Новости. Также издание сообщает о том, что по желанию матери военкора, он будет похоронен в родном Екатеринбурге.