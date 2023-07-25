Ради строительства дороги снесут 18 гаражных боксов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Екатеринбурга появится новая улица. Она разместится от Мамина-Сибиряка до Свердлова. Об этом говориться в постановлении мэра Алексея Орлова, он опубликован на сайте администрации.
Пока улица называется Новая 1. Для ее создания изымут гаражные боксы на Мамина-Сибиряка 32, 36, 36а, 36в и 36г. Всего их 18. Владельцы получат уведомление об изъятии в течение десяти дней. За 90 дней от них должен поступить ответ. Если же горожане будут не согласны с этим, мэрия города обратится в суд.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга Галямова Рустама Ахмедовича, - отмечается в постановлении.
Согласно документации, новая улица будет соединяться с улицей Мамина-Сибиряка.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге хотят реконструировать развязку у Малышевского моста. Предпроектные работы могут начаться уже в следующем году.
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