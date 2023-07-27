Дважды пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли

Фото: СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области

Вечером 26 июля стало известно о повторной пропаже восьмилетнего мальчика, который нуждался в медицинской помощи. До этого Семена потеряли 25 июля. Оба раза он терялся в Чкаловском районе Екатеринбурга, и также дважды его искали поисковый отряд "Прорыв" и УМВД города.

- Найден, жив, - коротко сообщили в социальных сетях поискового отряда.

Напоминаем, ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, что в Екатеринбурге пропал 38-летний мужчина. О местонахождении Николая ничего не известно с 19 июля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. Он был одет в черно-синий джемпер с капюшоном, красную футболку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и темно-синюю кепку.

Напомним, ранее сотрудники полиции нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу. Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, девочка находилась у своей матери в одном из частных домов Березовского городского округа.

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