В Екатеринбурге пропал 38-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге пропал 38-летний Николай Медведев. О местонахождении мужчины ничего не известно с 19 июля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры.
- Был одет в черно-синий джемпер с капюшоном, красную футболку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-синюю кепку, - сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт».
С собой у Николая был черный рюкзак. Отмечается, что он может находиться в другом городе.
Важно, что пропавший носит бороду.
Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
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