На Урале завершены поиски 11-летней школьницы

Школьницу искали волонтеры и 40 сотрудников полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале сотрудники полиции нашли живой 11-летнюю школьницу. Напомним, 23 июля девочка ушла из дома в поселке Верхнее Дуброво, в котором жила с бабушкой, дедушкой и старшим братом. Родители девочки ограничены в правах.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, школьница находилась по месту жительства у своей матери в одном из частных домов Березовского городского округа.

- В настоящее время ребенка доставляют в отдел полиции для официального опроса. Школьница жива, здорова и, к счастью, не стала участником никакой криминальной истории. Почему девочка ничего не сообщила родным бабушке и дедушке, будет установлено в ближайшее время. Возможно, ее мать, на которую уже подготовлены документы о лишении родительских прав, попросила свою дочь никому не сообщать. Разыскные мероприятия завершены. Большое спасибо нашим волонтерам из отряда «Прорыв» за помощь в поиске школьницы, - отметил полковник Горелых.

Девочка не состояла ранее на учете, хорошо училась в школе и никогда не гуляла с друзьями допоздна. Также, по словам Валерия Горелых, в день пропажи школьница, по предварительным данным, не оставляла никакой записки.

- Бабушка с дедушкой школьницы на хорошем счету. Это подтверждают соседи, учителя в школе и воспитатели в лагере, куда ходила девочка, - также рассказывали ранее в «Прорыве».

Отметим, когда девочка вышла из дома на улицу, бабушка готовила еду на кухне, а дедушка был в магазине.