Поисками мужчина занимались волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском нашли мертвым пропавшего 47-летнего мужчину. Его поиски вели десять дней. О местонахождении Романа Романова не было известно с 10 июля. Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким! – сообщили волонтеры.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ГУ МВД по Свердловской области и в региональном СУ СКР. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, что в свердловском поселке Зыряновский пятые сутки идут поиски 67-летнего пенсионера. О местонахождении Александра Татаринова неизвестно с 15 июля.

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

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