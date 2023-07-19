Мужчина может находиться в любом районе города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском больше недели ищут 47-летнего мужчину. О местонахождении Романа Романова неизвестно с 10 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубого цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-голубую футболку и черные штаны. На ногах у Романа Романова были обуты черные сандали. Сообщается, что мужчина может находиться в любом районе города.

Сейчас поиски мужчины ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Роман Романов, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Ольге по номеру 89536069887 или Олесе по номеру 89222190672. Также вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски 44-летней женщины. О местонахождении Анны Курочкиной неизвестно с 13 июля.

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