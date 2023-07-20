На Урале пятые сутки идут поиски 67-летнего пенсионера

Сейчас поисками пенсионера занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото: «Прорыв»

В свердловском поселке Зыряновский пятые сутки идут поиски 67-летнего пенсионера. О местонахождении Александра Татаринова неизвестно с 15 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения пожилой мужчина был одет в черную кожаную куртку, штаны цвета хаки и кепку того же цвета.

Сейчас поисками пенсионера занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Александр Татаринов, сообщите об этом руководителю поискового отряда Наталье по номеру 89000440220. Также вы можете сообщить всю имеющуюся информацию в отдел МВД России города Алапаевск, набрав 83434634225 или 112.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге почти неделю ищут 44-летнюю женщину. О местонахождении Анны Курочкиной неизвестно с 13 июля.

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