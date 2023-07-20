Глава СК взял на контроль проверку лагеря в Верхней Пышме, где детей якобы обзывали воспитатели

Председатель СКР заинтересовался ситуацией в лагере «Медная горка»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России взял на контроль проверку лагеря в Верхней Пышме. Там над отдыхающими детьми якобы издевались воспитатели. Об этом сообщили в СУ СКР.
- Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области А.Д. Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.
В связи с жалобами родителей Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по статье 117 УК РФ «Истязание».
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в лагере «Медная горка» с 27 июня по 17 июля над детьми издевались сотрудники. Якобы родители отдыхавших жаловались, что в отряде ребят называли «северными оленями» и без разрешения могли зайти в туалет. А также появилась информация, что воспитатели матерились и поднимали руку на детей.
«КП-Екатеринбург» связалась с одной из недовольных родительниц. Она рассказала со слов детей, что происходило в лагере на самом деле.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru