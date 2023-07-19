Прокуратура проверяет детский лагерь в Верхней Пышме после жалоб на воспитателей, якобы называвших детей «северными оленями»

Прокуратура проверяет детский лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме Фото: svdeti.ru

В Верхней Пышме случился скандал. Началось все с того, что во вторник, 18 июля, вечером в социальных сетях Нефтеюганска стало распространяться сообщение якобы от родителей детей, отдыхавших в детском лагере «Медная горка» с 27 июня по 17 июля. В нем сообщалось, что дети после возвращения из лагеря рассказали им о некорректном поведении воспитателей.

- Оскорбляли весь отряд «северными оленями», - сообщается в посте, опубликованном в группе «Это Юганск, детка» в социальной сети Вконтакте. – Были случаи, когда заходили без разрешения в туалет и заставляли детей мыться в душе с открытой дверью, стояли рядом и наблюдали, так же многие жалуются на то, что воспитатели матерились и поднимали руку на детей, угрожали и говорили, чтобы не жаловались родителям, аргументируя тем, что родители будут волноваться.

В соцсетях Нефтеюганска появились жалобы на то, что детей в лагере называли «северными оленями» Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Также в нашумевшем посте сообщалось, что дети жаловались на недомогание, но им отказывали в помощи медика. После поднявшегося резонанса сотрудники прокуратуры Свердловской области заявили о начале проверки информации, появившейся в СМИ. В надзорном ведомстве уточнили, что речь идет о детях, прибывших на отдых из ХМАО-Югра.

- Несовершеннолетние заявили о неподобающем отношении к ним со стороны сотрудников лагеря в период смены, в том числе об оскорблении, нанесении телесных повреждений одному из подростков, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Прокуратура в ходе выездной проверки выяснит обстоятельства произошедшего, проверит достоверность опубликованной информации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В июне детский лагерь проверял Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Фото: svdeti.ru

В самом детском лагере подтвердили, что с июня у них отдыхали дети из ХМАО-Югра. Но появившуюся в СМИ информацию о некорректном поведении воспитателей они называют «абсолютно недостоверной».

- У детей всегда в доступности были телефоны. Почему только по окончанию смены вдруг такой шквал родительских жалоб начался? – прокомментировала «КП-Екатеринбург» директор загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» Роза Агапова. – Из родителей ко мне вообще никто не обращался. Дети ко мне тоже не обращались. И вся информация, которую пишут, это абсолютная неправда, сплошная ложь. Мы будем разбираться в этой ситуации. Но за такую клевету я вынуждена буду, наверное, обратиться в суд.

Руководство детского лагеря назвало появившуюся в соцсетях информацию неправдой Фото: svdeti.ru

Добавим, что учредителем лагеря является управление образования Верхней Пышмы. А 21 июня его посещал Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Сотрудники Аппарата Уполномоченного проверяли соблюдение санитарных норм, противопожарной и общей безопасности и то, как организован досуг у детей.

- Был отмечен высокий уровень подготовки лагеря к приему детей, соблюдению санитарных норм, - сообщали в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. - В лагере досуговая работа организована в соответствии с утвержденными программами педагогической деятельности, запланированные мероприятия составлены с учетом разновозрастной детской аудитории, что позволяет каждому ребенку раскрыть свой потенциал.