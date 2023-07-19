«Побили тапком за плохое поведение»: подробности скандала в детском лагере в Верхней Пышме, на который пожаловались родители

Сейчас детский лагерь проверяет прокуратура Фото: svdeti.ru

В Верхней Пышме прокуратура проверяет детский лагерь «Медная горка» после того, как родители детей, приехавших на отдых из Нефтеюганска, пожаловались в социальных сетях на некорректное поведение воспитателей.

- Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» в отношении детей, прибывших из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра на отдых, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Мы связались с одной из матерей, разместивших жалобу в социальных сетях Нефтеюганска, Юлией и узнали подробности случившегося. Она рассказала, что ее дети и дети еще из нескольких семей получили путевки в детский лагерь от департамента образования Нефтеюганска. Оплатить им пришлось лишь дорогу. Смена проходила с 27 июня по 17 июля.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ ТОЛЬКО НА ДВУХ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ

По словам Юлии, о том, что дети в лагере столкнулись с некорректным поведением воспитателей она узнала лишь во вторник, 18 июля, когда все дети с сопровождающим человеком вернулись на поезде из лагеря домой в Нефтеюганск.

- У меня четверо детей в возрасте от 10 до 13 лет. Они все отдыхали в лагере. И с ними еще были двое детей наших близких друзей. Они все были в одном отряде, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия. – После того, как во вторник мы встретили их на вокзале, уже в нашей машине, когда рядом не было воспитателей и сопровождающих, они начали рассказывать обо всем, что произошло.

В руководстве детского лагеря обвинения называют клеветой Фото: svdeti.ru

В частности, дети пожаловались на двух воспитательниц, которые якобы имели привычку оскорблять весь отряд, приехавший на отдых из Нефтеюганска.

- Наши мальчишки, играя в футбол, то ли проиграли, то ли еще что другому отряду, и с тех пор воспитатели стали называть их «северными оленями», - объясняет Юлия. - Воспитатели говорили, что они позорят наш округ и что до них были ребята с севера и «такие же позорники».

С грубостью, по словам Юлии, столкнулась и ее дочь.

- У меня ребенок рассказывает, что она могла сидеть в санузле, в туалете, а воспитательница могла зайти и просто открыть дверь. У них видимо как-то оборудован крючок в двери, что она может сверху эту дверь открыть, - рассказывает Юлия. - Еще девочка у меня рассказала, что ее свиньей назвали в день выезда из лагеря при всем отряде.

В тот же вечер Юлия связалась с родителями других детей из отряда – они поддерживают связь через группу в социальной сети. Они рассказали ей, что их дети тоже пожаловались на грубость воспитательниц.

- В этом детском лагере были вожатые и были воспитатели. О вожатых дети прекрасно отзываются – понимающие, добрые. А вот воспитательниц было две и они не очень приятно общались с детьми, - объясняет Юлия. - Дети честно сказали, что они этих воспитательниц не уважали, потому что те матерятся, потому что они без разрешения заходят в туалет, в душ, могут зайти в комнату и орать, оскорблять их, неприятно с ними разговаривать.

«БОЯЛИСЬ РАССКАЗАТЬ О СЛУЧИВШЕМСЯ»

По словам родителей, сложности могли возникнуть и в том случае, если ребенку требовалась медицинская помощь.

- Наш старший сын чувствовал недомогание. Ему сказали «ты симулируешь», - поделилась Юлия. – Одна мамочка мне написала, что ее дочь три дня жаловалась на руку после падения, а ее не водили к врачу. Не знаю, как объясняли. То ли что девочка симулирует, то ли что-то такое. В общем, ее мама подняла панику и попросила, чтобы дочь повезли в город. В итоге у ребенка оказалась трещина в руке.

Также один из детей пожаловался на то, что его побили тапочком.

- В отношении моих детей никаких избиений не было, но ребенок нашего друга рассказал, что его то ли за горло, то ли за воротник воспитательница повела за плохое поведение в какую-то комнату и там сняла тапок и побила им, - добавляет Юлия. - Угрозы были к моим старшим, что если сейчас не пойдешь на мероприятие – у них какое-то мероприятие было - значит ты у нас сейчас получишь.

В группе, где общаются родители детей из нефтеюганского отряда состоят в том числе и воспитательницы, на которых пожаловались ребята. Но, по словам Юлии, на вопросы родителей о случившемся они не отвечают.

- Я писала им в личку, они читают, но ничего не комментируют, просто скрываются. Это еще раз доказывает, что дети не врут. Потому что иначе они наверняка бы нам что-то ответили. А они просто читают и молчат, - сказала Юлия. - Директору лагеря я тоже написала Вконтакте, потому что ее номера телефона я не знаю. Но она тоже мне не отвечает.

Добавим, что корреспонденты «КП-Екатеринбург» дозвонились до директора загородного лагеря по телефонам, указанным на сайте организации. Она прокомментировала ситуацию, назвав ее «абсолютной неправдой».

- Из родителей ко мне вообще никто не обращался. Дети ко мне тоже не обращались. И вся информация, которую пишут, это абсолютная неправда, сплошная ложь. Мы будем разбираться в этой ситуации. Но за такую клевету я вынуждена буду, наверное, обратиться в суд. – прокомментировала «КП-Екатеринбург» директор загородного оздоровительного лагеря «Медная горка» Роза Агапова. – У детей всегда в доступности были телефоны. Почему только по окончанию смены вдруг такой шквал родительских жалоб начался?

На грубость воспитательниц пожаловались дети, приехавшие по путевке из Нефтеюганска Фото: svdeti.ru

По словам Юлии, сотовые телефоны периодически у детей изымали. Правда, для чего это делалось она не знает.

- Когда мы созванивались с детьми, наша задача была – услышать их голоса, спросить, все ли в порядке? Они отвечали: «Да, мам, нормально», - объясняет Юлия. - Прямо подолгу мы не разговаривали каждый день. Но однажды я не смогла дозвониться ни одному. С 14.00 до 16.00 они должны были звонить родителям. И после 21.00. Но я не могла связаться с ними. И другие дети тоже трубки не брали. Периодически у них были выключены телефоны. Как оказалось, у них телефоны изымали. Они боялись рассказать о случившемся по телефону и, по словам старшего сына, они просто ждали, когда все это закончится, чтобы просто приехать домой. Настолько влияние у воспитателей было сильное, что полностью весь отряд ничего не сказал родителям по телефону.

В среду, 19 июля, родители собираются встретиться с представителями департамента образования Нефтеюганска, чтобы рассказать о жалобах детей. Также они планируют написать обращение в прокуратуру. При этом Свердловская областная прокуратура уже разбирается в этой ситуации.

- Прокуратура в ходе выездной проверки выяснит обстоятельства произошедшего, проверит достоверность опубликованной информации, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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