В Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

На время опрессовок не будут отключать горячую воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок. Он продлится с 17 по 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

- Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, - рассказали в ЕТК.

Испытания будут проводить температурой не выше 40 градусов от насосной станции и Гурзуфской котельной. Проводить опрессовки начнут в 23:00 и закончат в 6:00. В период исследований горячую воду у горожан отключать не будут.

Напомним, первый этап опрессовок прошел в Екатеринбурге 15 мая. Первые гидравлические испытания продлились до 19 мая. Проверки проводили также через обратный трубопровод в ночное время – с 23:00 до 06:00.

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