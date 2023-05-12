Первый этап гидравлических испытаний продлится до 19 мая
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок. Начнется он 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Первый этап гидравлических испытаний будет идти до 19 мая. Он не будет сопровождаться отключением горячей воды. Первые опрессовки проведут через обратный трубопровод в ночное время – с 23:00 до 06:00. Если же горячего водоснабжения все же не будет, горожанам следует обратиться в местные ЖКХ.
- Проведение испытаний теплотрасс необходимо для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. При проведении опрессовок локальных зон эффективно используются инновационные технологии – роботизированный комплекс, - отметили в мэрии.
На время проверок горожанам нужно отключить системы отопления, вентиляции и водоснабжение. Владельцам складов же советуют организовать дежурства на период испытаний, чтобы в случае опасности предпринять мгновенные меры.
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