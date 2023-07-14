Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели свердловчанки в Шайдурихе

Известно о смерти пенсионерки стало 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России заинтересовался расследованием дела о гибели 71-летней свердловчанки в селе Шайдуриха. Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе дела. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - рассказали в Следственном комитете.

Известно о смерти пенсионерки стало 13 июля. Тело женщины нашли под завалами в сарае. Погибшую звали Вера, она была жительницей Верхней Пышмы. В день пожара она отдыхала на даче вместе с супругом. Когда огонь охватил их дом, супруги выбежали на улицу, однако главе семь потребовалось вернуться в дом, жену он оставил в безопасном месте. Мужчина получил ожоги, а свою супругу больше не видел.

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» было возбуждено Следственным комитетом по Свердловской области 13 июля. Помимо этого, было заведено дело по статье «халатность, повлекшая гибель человека». Следователи выяснили, что пожар мог возникнуть из-за несвоевременного принятия мер.

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