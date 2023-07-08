Наряды полиции заметили рядом с «Высоцким»

Участников драки доставили в ОВД
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 8 июля у небоскреба «Высоцкий» были замечены машины полиции. Как выяснилось, сотрудники выехали к небоскребу после сообщений о драке.
-Сотрудники полиции выезжали на сообщение о конфликтной ситуации между мужчинами, которые были доставлены в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-группе УМВД
Напомним, что накануне стало известно о скандале в региональном управлении ГИБДД. По данным «КП-Екатеринбург», командира спецбатальона поймали на прослушке сотрудницы.
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