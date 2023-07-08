Наряды полиции заметили рядом с «Высоцким»

Участников драки доставили в ОВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 8 июля у небоскреба «Высоцкий» были замечены машины полиции. Как выяснилось, сотрудники выехали к небоскребу после сообщений о драке.

-Сотрудники полиции выезжали на сообщение о конфликтной ситуации между мужчинами, которые были доставлены в территориальный ОВД. Проводятся проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-группе УМВД

Напомним, что накануне стало известно о скандале в региональном управлении ГИБДД. По данным «КП-Екатеринбург», командира спецбатальона поймали на прослушке сотрудницы.

Ранее мы рассказывали о трагедии в Верхней Пышме, где был убит 63-летний бизнесмен Сергей Лухманов. Предположительно, его застрелил бывший муж возлюбленной.