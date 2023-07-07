Рассказываем детали скандала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Командира спецбатальона УГИБДД по Свердловской области обвинили в прослушке подчиненной. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

- Командир спецбатальона хотел вывести на разговор кадровика Анну (имя изменено - прим.ред). Взял диктофон и попытался подкинуть ей в кабинет поддельные документы. Видимо, был план записать ее реакцию. Но женщина не испугалась, а сразу же пошла к главе управления Алексею Спиридонову. Начальник Госавтоинспекции сообщил обо всем в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, - пояснил источник.

Официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых подтвердил факт проведения служебной проверки.

- Проводится проверка, по результатам которой будут приняты адекватные меры реагирования, - заявил в беседе с «КП-Екатеринбург» полковник Горелых.