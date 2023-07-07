По основной версии, Николай Захаров застрелил Сергея Лухманова и покончил с собой Фото: Олег ГАЛИМОВ

Главным подозреваемым по делу об убийстве 63-летнего владельца завода «Пластблок» Сергея Лухманова является бывший муж его возлюбленной Николай Захаров. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

По версии следствия, вечером 3 июля Захаров застрелил бизнесмена из охотничьего ружья на участке в поселке Залесье под Верхней Пышмой. После этого 49-летний Николай свел счеты с жизнью. Знакомые и родственники Захарова выражают соболезнования семье в социальных сетях.

- Зачем ты так рано ушел, братишка? В это трудно поверить, - пишут на странице Николая в «Одноклассниках».

У Николая осталось двое детей Фото: «Одноклассники»

Известно, что ранее Николай был законным мужем Ольги. Ранее женщина сообщала, что уже два года как находится в разводе. Позже эту информацию подтвердила и мать Ольги.

- С Сергеем мы познакомились очень давно. Виделись в общих компаниях. Мы с ним оба в разводе и просто строили отношения, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Ольга Захарова. – В январе он сделал мне предложение. В августе у нас должна была состояться свадьба. Выбрали красивую дату: 23.08.2023. Мы даже планировали ребенка завести. Мой бывший муж периодически угрожал Сергею. Но перед убийством он не звонил. Никто не ожидал, что так произойдет.

В Следственном комитете отказались комментировать смерть мужчин. По словам адвоката Георгия Краснова, силовикам в любом предстоит установить все детали преступления.

- Следователям нужно установить все обстоятельства: допросить свидетелей, назначить экспертизы - кто и откуда стрелял, из какого оружия и так далее. Если будет установлено, что убийцей является мужчина, который покончил с собой, то по окончании расследования перед родственниками обвиняемого будет выбор - либо отстаивать невиновность и его честное имя в суде, либо согласиться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. Похожая ситуация была с экс-главой Свердловской железной дороги Алексеем Мироновым - он покончил с собой во время следствия. А когда расследование было завершено, его жена отказалась от судебного разбирательства и согласилась на прекращение дела, - пояснил Георгий Краснов.

Мы обращались за комментарием к дочери Сергея Лухманова, девушка отказалась общаться с корреспондентом. Накануне бизнесмена похоронили в Верхней Пышме.

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