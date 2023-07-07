В центре Екатеринбурга произошла серьезная авария

В центре Екатеринбурга произошла авария
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Вечером 7 июля на перекрестке улиц Малышева - 8 Марта в Екатеринбурге произошла авария. Как сообщает читатель «КП-Екатеринбург», предварительно, в аварии пострадала пассажирка мотоцикла.
На месте происшествия работают медики
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
- Лежал на перекрестке. На месте работали сотрудники скорой и реанимации. Пострадавшего увезли на машине реанимации, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева-8 Марта
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
- Пострадала пассажирка мотоцикла. С предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, ее доставили в 24 ГКБ, - сообщают "КП-Екатеринбург" в ГИБДД города.
Ранее мы рассказывали об аварии, которая произошла на ЕКАД. При лобовом столкновении тогда погибло два человека.
Также, в Екатеринбурге на улице Сыромолотова водитель со стажем вождения 33 года сбил ребенка. Мальчика доставили с различными травмами в больницу.