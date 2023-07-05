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Происшествия5 июля 2023 17:32

В районе ЕКАД в серьезной аварии пострадал водитель легковушки

По слова очевидцев, автомобили Lada и Mazda столкнулись на «односторонке»
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Легковые автомобили столкнулись на полосе одностороннего движения. Фото: telegram-канал Zloy Ekb

Легковые автомобили столкнулись на полосе одностороннего движения. Фото: telegram-канал Zloy Ekb

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 5 июля в районе участка с односторонним движением произошло ДТП. По дороге двигались две легковушки Mazda и Lada. В результате столкновения, как уверяют очевидцы, погиб один из водителей авто. По сообщениям автовладельцев, столкновение машин произошло в районе Горный Щит. Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал Zloy Ekb.

В Управлении ГИБДД по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» подтвердили факт аварии с участием легковых автомобилей. Госавтоинспекторы дополнительно уточнили, что обстоятельства ДТП и наличие пострадавших, а также их состояние уточняются.

По сообщениям очевидцев, автомобили столкнулись на полосе одностороннего движения. При этом, полосы для движения были разделены барьерами. Как уверяют свидетели столкновения, водитель Lada ехал по полосе встречного движения. Ранее, под Нижним Тагилом водитель ВАЗ наехал на 13-летнего мальчика на самокате. Мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Как пояснили в ГИБДД, школьник неожиданно повернул в сторону автомобиля.

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