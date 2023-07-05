Под Нижним Тагилом водитель ВАЗ наехал на 13-летнего мальчика на самокате

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В поселке Зональный вечером 4 июля на улице Центральной водитель ВАЗ наехал на 13-летнего мальчика на самокате. С травмами различной степени тяжести подростка доставили в больницу.

- Водитель пояснил, что двигался в прямом направлении по ул. Центральная, подростка видел, начал объезжать его смещаясь в левую полосу, но ребенок неожиданно повернул в сторону автомобиля, вследствие чего наезда избежать не удалось, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

По словам мальчика, подросток повернулся, чтобы посмотреть на товарища, который ехал за ним на велосипеде, после чего почувствовал удар.

За рулем ВАЗ 2110 находился 33-летний мужчина со стажем управления транспортным средством категории «В» - 10 лет. За нарушение правил дорожного движения привлекался три раза.

Медосвидетельствование показало, что он был трезв. Его привлекли к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.

Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге.

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