В Екатеринбурге водитель наехал на ребенка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Днем 6 июля в Екатеринбурге произошло ДТП: мужчина на «Шевроле Лачетти» наехал на 3-летнего мальчика. По предварительно информации, водитель выезжал из двора дома на улице Сыромолотова и при повороте налево наехал на ребенка.

- Мальчик с различными травмами доставлен в больницу, - сообщает ГИБДД Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Мама мальчика пояснила сотрудникам полиции, что переходя въезд во двор взяла самокат сына в левую руку и коляску с дочерью в правую, а в этот момент «Шевроле Лачетти» не остановилась и наехала на мальчика.

Машиной управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 33 года, также известно, что мужчина был трезв и ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.