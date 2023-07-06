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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:45

В Екатеринбурге водитель наехал на ребенка

ДТП произошло на улице Сыромолотова, пострадал 3-летний мальчик
Анжелика УФИМЦЕВА
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Днем 6 июля в Екатеринбурге произошло ДТП: мужчина на «Шевроле Лачетти» наехал на 3-летнего мальчика. По предварительно информации, водитель выезжал из двора дома на улице Сыромолотова и при повороте налево наехал на ребенка.

- Мальчик с различными травмами доставлен в больницу, - сообщает ГИБДД Екатеринбурга

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Мама мальчика пояснила сотрудникам полиции, что переходя въезд во двор взяла самокат сына в левую руку и коляску с дочерью в правую, а в этот момент «Шевроле Лачетти» не остановилась и наехала на мальчика.

Машиной управлял 57-летний мужчина со стажем вождения 33 года, также известно, что мужчина был трезв и ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.