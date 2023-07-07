Суд отказался смягчать наказание горе-матери Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по делу Наргизы Айтматовой, приговоренной к пяти годам заключения за продажу ребенка. Летом 2022 года женщина выставила старшего сына на продажу за 300 тысяч рублей. К счастью, сотрудники организации «Альтернатива» выявили объявление и сообщили обо всем в полицию.

При попытке передать мальчика Наргизу задержали. Весной 2023 года суд признал ее виновной. Однако Айтматова обжаловала приговор.

- Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу, - пояснили в Свердловском областном суде.

Отмечается, что мальчика уже передали родственникам Наргизы. Сейчас ребенок за пределами России. Ранее следователь СКР, почему мать решилась на продажу сына.