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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:19

Мальчика, которого продавали за 300 тысяч в Екатеринбурге, вернули родственникам

Свердловский областной суд поставил точку в деле Наргизы Айтматовой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Суд отказался смягчать наказание горе-матери

Суд отказался смягчать наказание горе-матери

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по делу Наргизы Айтматовой, приговоренной к пяти годам заключения за продажу ребенка. Летом 2022 года женщина выставила старшего сына на продажу за 300 тысяч рублей. К счастью, сотрудники организации «Альтернатива» выявили объявление и сообщили обо всем в полицию.

При попытке передать мальчика Наргизу задержали. Весной 2023 года суд признал ее виновной. Однако Айтматова обжаловала приговор.

- Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашел оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Таким образом, он вступил в законную силу, - пояснили в Свердловском областном суде.

Отмечается, что мальчика уже передали родственникам Наргизы. Сейчас ребенок за пределами России. Ранее следователь СКР, почему мать решилась на продажу сына.