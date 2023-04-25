На стадии следствия женщина признавала свою вину частично Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге огласили приговор 37-летней Наргизе Айтматовой. Уроженку Киргизии признали виновной по статье 127.1 УК «(Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее».

В начале прошлого августа Наргиза опубликовала во «ВКонтакте» объявление о продаже 7-летнего сына (младший из трех детей от первого брака – прим.ред). К счастью, о попытке заработать на ребенке узнали общественники из движения «Альтернатива». Они шесть дней переписывались с горе-матерью под видом потенциальных покупателей. А перед «сделкой» сообщили обо всем в полицию. Отдел по борьбе с организованной преступностью передал информацию в Следственный комитет, после чего Наргиза была задержана.

Сейчас решается вопрос о передаче мальчика родственникам в Киргизию Фото: читатель «КП»

С 11 августа женщина находилась под стражей. По словам следователя СКР Дениса Загоруя, свои действия Айтматова объяснила желанием обеспечить сыну «лучшую жизнь».

- Она не могла дать ему хорошего образования, так как понимала, что ее финансовых возможностей не хватит. Речь про покупку учебников, оплату репетиторов. Ребенком заниматься женщине было тяжело, так как помимо мальчика у нее еще есть младшая дочь от второго сожителя, а также двое детей от предыдущего сожителя, которые проживают за пределами России, - рассказал старший следователь Верх-Исетского отдела СК Денис Загоруй. - Мальчик не знал, что его хотят продать в другую семью, - объяснил Денис Загоруй. - Мать лишь сказала сыну, что его ждет «путешествие» к родному отцу. Куда именно он отправится, мальчик не понимал.

Верх-Исетский суд приговорил Наргизу Айтматову к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.