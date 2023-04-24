Прокуратура запросила для горе-матери 6 лет лишения свободы Фото: Олег ГАЛИМОВ

О громкой истории с ее участием стало известно летом прошлого года. По версии следствия, жительница Сортировки собиралась продать собственного ребенка… Причем «живой товар» она оценила всего лишь в 300 тысяч рублей. Вот только покупателями выступили не потенциальные родители, а общественники из организации «Альтернатива», они и сообщили о нерадивой матери в полицию.

Прокуратура запросила для Наргизы Айтматовой 6 лет лишения свободы. Вечером 24 апреля она выступит в суде с последним словом.

Следователь СКР Денис Загоруй в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал о деталях дела, а также объяснил, почему уроженка Киргизии решила избавиться от собственного сына.

НЕ МОГЛА ДАТЬ ХОРОШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представители «Альтернативы» вели переписку с Наргизой шесть дней. Женщина заявила, что деньги ей нужны до 10 августа. Якобы, у нее скопилось много долгов. В какой-то момент Наргиза Айтматова даже стала поторапливать покупателей, намекая, что не только они интересуются мальчиком. Примечательно, что объявление о продаже было размещено в группе сбора средств для тяжелобольного ребенка.

Общественники переписывались с Наргизой шесть дней Фото: организация «Альтернатива»

Сначала общественники договорились с Наргизой о встрече, на которой должна была состояться передача мальчика, а затем сообщили обо всем в ОБОП. Также к делу подключился и Следственный комитет. 9 августа 2022 года женщину задержали в одном из торговых центров. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновной находящегося в материальной и иной зависимости от нее».

- Она пояснила, что хотела лучшей жизни для ребенка. Не могла дать ему хорошего образования, так как понимала, что ее финансовых возможностей не хватит. Речь про покупку учебников, оплату репетиторов. Ребенком заниматься женщине было тяжело, так как помимо мальчика у нее еще есть младшая дочь от второго сожителя, а также двое детей от предыдущего сожителя, которые проживают за пределами России, - рассказал старший следователь Верх-Исетского отдела СК Денис Загоруй.

СКАЗАЛА СЫНУ, ЧТО ЕГО ЖДЕТ «ПУТЕШЕСТВИЕ»

На этапе следствия Наргиза признавала вину лишь частично, уверяла, что не собиралась извлекать прибыть от продажи мальчика. К слову, в ходе следствия информация об имеющихся у матери четверых детей долгах за рубежом не подтвердилась.

- Мальчик не знал, что его хотят продать в другую семью, - объяснил Денис Загоруй. – Мать лишь сказала сыну, что его ждет «путешествие» к родному отцу. Куда именно он отправится, мальчик не понимал. Сожитель характеризует Наргизу положительно. Как мне кажется, по-человечески он ее осуждает. О ее планах он не знал.

По словам следователя, в суде Наргиза часто плакала Фото: Олег ГАЛИМОВ

Интересно, что на стадии следствия Айтматову спрашивали о том, как она собиралась объяснить мужу отсутствие мальчика. Женщина отказалась отвечать на этот вопрос.

- Сумму в 300 тысяч она «взяла с потолка». Исходя из ее действий, могу предположить, что преступление не было заранее спланировано. На вопрос о том, как ей пришла в голову такая идея, женщина также отказалась отвечать, - рассказал следователь.

Восемь месяцев после задержания Наргиза провела в СИЗО. Ранее в полиции сообщали, что Айтматова была замечена в продаже суррогатного алкоголя. Но эта информация не подтвердилась.

- Она была в подавленном состоянии, осознавала и раскаивалась в содеянном. Считаю, что женщина уже понесла суровое наказание с точки зрения внутренних человеческих качеств. На продлениях меры пресечения она в основном плакала. Знаю, что писала письма сыну, - пояснил следователь Загоруй.

НЕ УСЛЕДИЛ ЗА ЖЕНОЙ?

Ранее ее сожитель Наргизы по имени Жоомарт заявлял о готовности воспитывать мальчика. Сейчас он в одиночку растит маленькую дочку. Мужчина работает водителем, в семье он был единственным кормильцем.

- Теща на меня обиделась. Считает, что не уследил за женой. Как вообще можно продавать детей?! Я до сих пор в шоке, как на это решилась? Да, у нас в семье не так шикарно, как у многих. Но в целом жили нормально, главное ведь семейные ценности. А у ребенка сейчас отобрали единственного отца. Это аморально! – рассказывал «КП-Екатеринбург» Жоомарт.

Наргиза искала покупателей во «ВКонтакте» Фото: организация «Альтернатива»

Сын Наргизы, которого она безуспешно пыталась продать, по сей день находится в детском доме. Однако, есть вероятность, что мальчика экстрадируют к родственникам в Киргизию. Остаться с отчимом ребенок не может, так как с точки зрения права, для него он чужой человек.