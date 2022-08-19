Горе-матери грозит до 10 лет заключения Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отчим 7-летнего мальчика, которого пыталась продать за 300 тысяч родная мать, прикладывает все усилия, чтобы вернуть ребенка домой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили родственники горе-матери. 9 августа в ТРЦ «Карнавал» была задержана 36-летняя Наргиза Айтматова.

Многодетная мать надеялась продать старшего сына. Но под видом покупателей на встречу пришли сотрудники общественного движения «Альтернатива». Именно они переписывались с Наргизой в соцсетях и договаривались о сделке.

- Я бы знал, я бы по башке бы ей дал! – заявил после задержания Наргизы ее муж Жоомарт.

После задержания Наргизы ее сына отправили в больницу на обследование. Фото: волонтерская организация «Альтернатива»

Спустя два дня уроженку Киргизии отправили в СИЗО на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127.1 УК «Торговля в отношении несовершеннолетнего». Наргизе грозит до 10 лет заключения, а Жоомарт до сих пор собирает необходимые бумаги для социальных служб.

- Они в браке пять лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» брат Жоомарта. – Он работает водителем, возит рабочих в совхоз. У них с деньгами все нормально. Какие долги? Чушь все это! То, что Жоомарт не любил мальчика, не правда. Будем пытаться вытащить ее [Наргизу] из тюрьмы. Адвоката и консула пытаемся подключить.

Во время оглашения решения об аресте Наргизы были озвучены ее мотивы. Якобы Айтматова планировала отправить деньги на родину матери и брату-инвалиду.

- Мотивы остались неизменными. Как и ранее поясняла обвиняемая – были финансовые проблемы в семье. Про родственников пока ничего неизвестно. Как такового брака у нее с сожителем не было, отношения не было оформлены официально, - рассказывал старший следователь Денис Загоруй.

Напомним, что в семье Жоомарта и Наргизы воспитываются шесть детей, но лишь один из них является общим.

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