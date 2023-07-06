В Екатеринбурге погибли два сотрудника Ozon, заразившиеся менингококком

В региональном Минздраве подтвердили гибель двоих людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после вспышки менингококка скончались двое сотрудников склада Ozon. По данным за 5 июня, Роспотребнадзором зафиксированы семь случаев заражения.

На данный момент в пункте выдачи посылок в логопарке «Кольцовский» провели санитарную обработку и дезинфекцию. Уже выделены границы очагов распространения инфекции. Контактных пациентов проверили медики. Помимо этого, были вакцинированы 60 сотрудников Ozon.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Там подтвердили, что были зафиксированы два случая гибели. Однако пока тяжело сказать точно ли причина смерти в заражении менингококком.

- Подтверждаем факт смерти двух человек. Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Известно, что одной из погибших была женщина по имени Анна. Информация о смерти сотрудницы появилась в рабочем чате днем 26 июня. Анна скончалась через несколько часов после госпитализации.