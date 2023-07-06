В Березовском завершились поиски 12-летнего мальчика

Мальчика искали волонтеры и полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В свердловском городе Березовском завершились поиски 12-летнего мальчика. Подростка искали с 5 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Мальчика искали волонтеры и ОВД Березовского городского округа. К счастью, найти мальчика удалось оперативно.
- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - написали волонтеры «Прорыва» в своем сообществе во «ВКонтакте».
Напомним, что в свердловском поселке Буланаш продолжаются поиски 18-летней девушки. Анастасия Евдокимова перестала выходить на связь с родственниками 21 июня. У нее остался муж и двухгодовалый ребенок.
Накануне супруг девушки прошел проверку на полиграфе. По предварительным данным, в день исчезновения Анастасия уехала с друзьями на машине. Их также проверили на полиграфе.
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