В Верхней Пышме началось прощание с убитым владельцем завода «Пластблок» Сергеем Лухмановым

Церемония проходит в Верхней Пышме Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верхней Пышме в эти минуты началось прощание с убитым владельцем завода «Пластблок» Сергеем Лухмановым. Напомним, он погиб 3 июля в коттеджном поселке «Залесье».

Как ранее писала «КП-Екатеринбург», со слов очевидцев, около 18:30 некий мужчина застрелил из охотничьего ружья 63-летнего владельца завода. После этого он скрылся на машине. Впоследствии тело предполагаемого стрелка нашли в лесу без признаков жизни. Вероятно, он покончил с собой.

Проститься с Сергеем пришли его родственники и коллеги Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам местных жителей, убийцей мог оказаться бывший муж возлюбленной Сергея. Нам удалось пообщаться с этой женщиной. Она рассказала подробности случившегося.