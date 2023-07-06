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НовостиОбщество6 июля 2023 5:52

В Верхней Пышме началось прощание с убитым владельцем завода «Пластблок» Сергеем Лухмановым

Его застрелили из охотничьего ружья
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Церемония проходит в Верхней Пышме

Церемония проходит в Верхней Пышме

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верхней Пышме в эти минуты началось прощание с убитым владельцем завода «Пластблок» Сергеем Лухмановым. Напомним, он погиб 3 июля в коттеджном поселке «Залесье».

Как ранее писала «КП-Екатеринбург», со слов очевидцев, около 18:30 некий мужчина застрелил из охотничьего ружья 63-летнего владельца завода. После этого он скрылся на машине. Впоследствии тело предполагаемого стрелка нашли в лесу без признаков жизни. Вероятно, он покончил с собой.

Проститься с Сергеем пришли его родственники и коллеги

Проститься с Сергеем пришли его родственники и коллеги

Фото: Олег ГАЛИМОВ

По словам местных жителей, убийцей мог оказаться бывший муж возлюбленной Сергея. Нам удалось пообщаться с этой женщиной. Она рассказала подробности случившегося.