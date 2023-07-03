В Екатеринбурге воспитательницу частного детского сада осудили за избиение ребенка

Женщину лишили права заниматься педагогической деятельность на четыре года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили бывшую воспитательницу частного детского сада «Согласие». Женщина ударила маленькую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Утром 1 ноября 2022 года женщина замахнулась на девочку из ясельной группы. От удара малышка упала на пол со скамейки. Помимо этого, женщина не раз нецензурно высказывалась в сторону девочки. За это на нее возбудили уголовное дело.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, проведена судебная медицинская экспертиза, - рассказали в СУ СК.

Суд назначил женщина наказание в виде 1,5 лет исправительных работ. Помимо этого, женщину лишили права заниматься педагогической деятельность на четыре года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru