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НовостиОбщество3 июля 2023 13:36

В Екатеринбурге воспитательницу частного детского сада осудили за избиение ребенка

Женщине назначили 1,5 года исправительных работ
Дарья ЧИПУРИНА
Женщину лишили права заниматься педагогической деятельность на четыре года.

Женщину лишили права заниматься педагогической деятельность на четыре года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили бывшую воспитательницу частного детского сада «Согласие». Женщина ударила маленькую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Утром 1 ноября 2022 года женщина замахнулась на девочку из ясельной группы. От удара малышка упала на пол со скамейки. Помимо этого, женщина не раз нецензурно высказывалась в сторону девочки. За это на нее возбудили уголовное дело.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, проведена судебная медицинская экспертиза, - рассказали в СУ СК.

Суд назначил женщина наказание в виде 1,5 лет исправительных работ. Помимо этого, женщину лишили права заниматься педагогической деятельность на четыре года.

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