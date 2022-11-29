В Екатеринбурге воспитательница ударила двухлетнюю девочку

Воспитатель частного детского сада ударила двухлетнюю девочку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге воспитательница одного из частных детских садов ударила воспитанницу. От удара ребенок даже упал с лавки. Воспитательница ударила малышку, 2 ноября. Об этом сообщает портал Е1.

О скандальном происшествии мама ребенка узнала от других родителей.

- Воспитательница прислала фотоотчет с синяками и говорила, что наша дочь ударилась. Заведующая тоже успокаивала нас с мужем. Видео нам не позволили посмотреть. Но видео момента мне не дали посмотреть. До этого воспитатель также мужу отправляла подобные фотоотчеты. Мы ходили к заведующей, она нас успокаивала. Но когда мы все же посмотрели видео, то обратились в полицию, - цитирует женщину портал Е1.

Теперь следователи выясняют, почему сотрудница детского сада позволила себе такое поведение.

- Поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов Екатеринбурга к двухлетней девочке было применено физическое насилие – удар рукой. Он был со стороны сотрудницы дошкольного учреждения. Следственным отделом Ленинского района СК России по Свердловской области будет проведена проверка. Следователи установят обстоятельства инцидента, - сообщают в пресс-службе регионального СК.

В самом дошкольном учреждении, «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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