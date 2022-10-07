Елена с мужем воспитывает троих детей. Фото: соцсети Елены Разумной

Утро, 5 октября, многодетной семьи Разумных выдалось очень неспокойным. На крыльце детского сада № 8, куда они отводили своего двухлетнего сына, на Елену Разумную напала мама одного из воспитанников Екатерина Зязева. О дерзком нападении «КП-Екатеринбург» рассказала пострадавшая Елена Разумная.

Елена и ее муж работают на производственных предприятиях. У них трое детей. Младший ходит в ясельную группу садика №8. Как рассказала Елена, Екатерина Зязева постоянно выражает недовольство условиями в детском саду, а также возмущается поведением других детей. В этот раз досталось сыну Елены.

- Эта мама недовольна работой детсада, она может обругать сотрудников. Чуть что пишет кляузы на всех по каким-то странным поводам, жалуется в органы опеки, - рассказывает Елена. – Первый раз мы поругались с ней в конце августа. Тогда она пожаловалась на меня в соцзащиту, что у меня ребенок ходит в группу с насморком, кашлем и заражает других детей. А мы тогда официально вышли с больничного. В тот момент, я ей сказала: «Не нравится здесь? Ищи другой садик». После этого я в свой адрес стала слышать матерки и обзывательства.

5 октября конфликт продолжился. На тот раз, по словам Елены, Екатерина обвинила ее сына в том, что тот искусал ее ребенка.

- Наши дети в группе даже не играют вместе. Это подтвердили все воспитатели. Я пришла в детский сад, Екатерина преградила мне дорогу на крыльце и сказала, чтобы я надела на него намордник. Я ее взяла за руку и отодвинула. А она смотрела на меня бешеными глазами, потом вцепилась в мои волосы, стала их вырывать. Муж нас разнимал. На крики прибежала воспитательница. Вызвали в группу Росгвардию, - продолжает многодетная мама.

Елена рассказала, что ей даже пришлось обратиться в здравпункт. А ее сыну после увиденного придется обратиться к психологу. По словам пострадавшей, агрессивная женщина не стеснялась ни присутствия детей, ни сотрудников Росгвардии и щедро осыпала матерками детей и взрослых. Также, очевидцы отмечают, что она объясняла своему сыну, как надо избивать других детей.

- Она унижала всячески моего ребенка и орала так, что он даже обмочился. Нас тут же вызвали в полицию. Екатерину оштрафовали на 1000 рублей. Мой ребенок стал плохо спать по ночам, просыпается и часто плачет. Я боюсь за его здоровье и жизнь, - уверяет пострадавшая.

В дальнейшем Елена планирует обращаться в суд. Теперь в конфликте разбирается полиция.

- В ходе разбирательства гражданка привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство. По материалу Первоуральским городским судом принято решение о наложении административного штрафа в размере 1000 рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Первоуральска.

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