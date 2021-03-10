«Схватила воспитательница»: в Березовском 7-летний мальчик вернулся из детского сада в синяках

На теле мальчика не меньше пяти синяков. Фото: предоставлено родителями ребенка

На Урале прокуратура и следственный комитет проверяют детский садик №12 в Березовском. Поводом к проверке послужило заявление родителей одного из воспитанников. 7-летний Ваня пришел домой в синяках. Их заметили его мама и отчим.

На вопрос, что случилось, Ваня рассказал, что таким образом воспитательница заставляла уснуть его во время сон-часа. Отчим ребенка Андрей Комаровских записал рассказ ребенка на видео. Эту запись он предоставил «КП»-Екатеринбург.

- Когда я лежал, ко мне подошла воспитательница Ильнара Галинуровна и схватила. Потому что я не спал. Я просто лежал и все, - объяснил мальчик.

Увидев синяки на теле мальчика, родители начали задавать вопросы персоналу детского сада.

- Отметины появились на руках ребенка 3 марта, - рассказывает Андрей Комаровских.– Первоначально воспитательница говорила, что она его зачем-то его трогала, но позже, видимо после разговора с заведующей, стала говорить, что она вообще к нему якобы не подходила. Стала утверждать, что Ваня якобы подрался с другим ребенком.

Мужчина решил не молчать, снял побои и написал заявление в полицию. Ваня сейчас находится на больничном. По словам отчима, в этот детский ребенок больше ходить не хочет.

Следственный отдел СК по городу Березовскому начал доследственную проверку. Силовики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

- По итогам доследственной проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе регионального СК.

Мы попытались поговорить с заведующей детского сада №12. Но в садике ответили, что не будут комментировать произошедшее.