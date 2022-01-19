«Похожа на плесень»: на Урале дети в садике массово отравились кашей черного цвета

Перловку дети ели на обед, 12 января. Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В детском саду № 2 Верхней Пышмы после обеда, во время которого ребятишек кормили перловой кашей, отравились воспитанники одной из групп. Как рассказывают родители, перловая крупа была темного цвета и похожа на плесень. По их мнению, питание было скудным, поэтому они написали жалобы в Роспотребнадзор. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Мама одного из воспитанников Светлана рассказала, что 12 января детям на обед давали перловку черного цвета. После этого, дети почувствовали себя плохо, а родители стали возмущаться по поводу некачественного питания.

- Сотрудники подтвердили факт такого питания, но боятся об этом заявить, так как заведующая сразу увольняет их. У детей начались проблемы: отрыжка, диарея, рвота. Когда родители узнали об этом, раскрылись новые обстоятельства, что пища была всегда такой, и меню довольно скудное. Написаны жалобы в Роспотребнадзор, - сообщает подписчица.

Кроме того, Светлана рассказала, что детей из этой группы закрыли на карантин с предварительным диагнозом острое кишечное отравление. Руководство детского сада пояснило маме, что крупа не черная, а синяя из-за того, что ее не до конца промыли и в результате приготовления она изменила цвет. Но как уверяют сотрудники садика «кушать ее можно». В родительском чате группы «Ромашка» также рассказывают, что дети плохо себя чувствуют.

- Доброе утро! Дочь сегодня не придет! Вчера во время обеда в садике ее стошнило и дома под утро сегодня все повторилось, отлежимся, - пишет Татьяна.

Родители в чатах группы сообщают, что у детей симптомы отравления. Фото: «Инцидент Екатеринбург».

В детском саду № 2 «КП-Екатеринбург» рассказали, что заведующая Наталья Поцюпан в настоящий момент находится в отпуске без сохранения заработной платы. А ее заместитель порекомендовала обратиться к ней через неделю. Однако, сама Наталья Поцюпан рассказала, что факт плохого питания в детском саду не доказан. Также она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что дети на карантине.

- Это недостоверная информация. На следующей неделе проведут проверку. У нас имеются все документы на поставку и качество продуктов. Были случаи, когда родители жаловались в Роспотребнадзор на рыбу и курицу порционные. По результатам проверки все холодильные зоны и продукты соответствуют качеству. То что кто-то там пишет, они не понимают. Неадекватных много. Я не знаю, закрыта ли группа на карантин, обратитесь к заместителю, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья Поцюпан.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что обращений от родителей по поводу некачественной перловой каши не поступало.

- Рекомендуем родителям составить обращения по факту некачественного питания, - пояснили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

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